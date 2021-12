Advogado de Flávio Bolsonaro assume caso de militares condenados por mortes de músico e catador

Roca vai buscar anular o julgamento dos militares por ver ilegalidades durante a sessão que os condenou

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

O advogado Rodrigo Roca, um dos que representam o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso da “rachadinha”, assumiu a defesa dos oito militares condenados pelo homicídio do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador de material reciclável Luciano Macedo, mortos após o disparo de mais de 200 tiros em abril de 2019.



Roca vai buscar anular o julgamento dos militares por ver ilegalidades durante a sessão que os condenou. O advogado tem forte ligação com oficiais do Exército, tendo defendido militares acusados de crimes durante a ditadura militar. Entre eles, o general reformado José Antônio Nogueira Belham, cuja mulher, Maria de Fátima Belham, trabalhou como assessora do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados.