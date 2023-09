Adolescente que sobreviveu à chacina na Bahia não resiste às queimaduras e se torna a 10ª vítima

Ele estava na casa que foi incendiada e conseguiu fugir, mas teve mais da metade do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos

Morreu ontem (10) a 10ª vítima da chacina ocorrida na Bahia, em Mata de São João, no dia 28 de agosto. Railan Bispo dos Santos, de apenas 12 anos, teve mais da metade do corpo queimado e estava internado em estado gravíssimo desde então, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não foram divulgadas as informações sobre o velório.

Durante o ataque, Railan se econdeu debaixo da cama enquanto os criminosos atearam fogo na casa. Mesmo ferido, ele conseguiu sair na rua pedindo socorro e foi acolhido por duas mulheres. De acordo com a investigação, os executores perseguiram o adolescente e acabaram matando as senhoras que tentaram o salvar.

A Polícia Civil da Bahia afirmou que a chacina foi motivada por ciúmes, e inicialmente tinha apenas uma pessoa como alvo. De acordo com a delegada do caso, os quatro autores do crime faziam parte de uma facção. Horas depois da execução, um dos suspeitos foi preso. No dia seguinte, o apontado como mandante foi morto junto com outro comparsa. O último envolvido também morreu em confronto com a polícia no dia 5 de setembro, ao tentar fugir para outra cidade.

O suposto mandante sentia ciúmes de uma das vítimas da chacina, Carlos Augusto Gonzaga dos Santos, o Preá, que seria o ex de sua atual namorada. Ele estava na casa de sua atual sogra, Cristiane Bispo dos Santos, que também acabou morrendo. Ainda não se sabe o que Preá estava fazendo na casa dela.

Além de Preá e de Cristiane, a casa que foi incendiada tinha ainda outras cinco pessoas, sendo quatro adolescentes entre 13 e 17 anos e um homem, que ainda não foi identificado.

