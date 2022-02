Adolescente que criou página falsa de doações à vítimas de Petrópolis é detido

Diversos perfis fraudulentos surgiram junto aos pedidos sinceros por doações aos atingidos pelo temporal de Petrópolis na última terça-feira (15)

O menor de idade responsável por uma página falsa, que solicitava doações às vítimas das chuvas em Petrópolis foi preso neste sábado (19) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) desativou a conta e conduziu o adolescente de 15 anos e sua mãe para prestar depoimento. Os dois foram liberados em seguida.

Diversos perfis fraudulentos surgiram junto aos pedidos sinceros por doações aos atingidos pelo temporal de Petrópolis na última terça-feira (15), que deixou 138 mortos, 967 desabrigados e 213 desaparecidos. A página fake era uma cópia do SOS Serra, que tem mais de 36 mil seguidores.

Na manhã deste sábado (19), por volta das 7h, policiais civis da DRCI cumpriram mandado de busca e apreensão na comunidade Vale do Ipê, em Belford Roxo. O menor utilizava a conta corrente de sua mãe, Ana Paula de Soledade Oliveira, 36, para arrecadar os recursos.

Na delegacia, a mãe informou que não sabia do fato, e por ser menor de idade, o rapaz acabou liberado. Ele deverá se apresentar ao juiz da infância e juventude.

“Temos uma investigação grande, com vários perfis. O adolescente foi liberado por ser menor de idade, mas agora nós vamos continuar as investigações para entender se ele estava agindo sozinho ou a mando de alguém, sendo uma quadrilha, ou se era uma atuação solitária dele”, informou o delegado responsável do caso, Pablo Sartori, titular da DRCI.

Durante a semana, a Polícia Civil conseguiu identificar dois perfis falsos do Instagram SOS Serra. Agora, dá continuidade às investigações e ao monitoramento de outras páginas.