Adolescente morre baleada por amiga de 12 anos em Taubaté (SP)

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser baleada por uma amiga de 12 anos na manhã desta terça (27) no bairro Jardim Paulista, em Taubaté (SP). A arma utilizada no crime era legal e de posse do tio da garota, que efetuou o disparo. Ainda não se sabe como ela teve acesso ao armamento.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o caso ocorreu por volta das 11h30. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no local indicado, encontraram a vítima já sem vida, com um tiro na região da nuca.

A adolescente foi apreendida e confessou ter atirado. Ela afirmou que pegou a arma na casa do tio no domingo (25) e a guardou no próprio quarto após o crime. A motivação ainda está sendo investigada pela polícia.

Nas redes sociais, a mãe da vítima disse que a filha era “companheira”, “aluna nota 10” e fã de Chiquititas. “Foi uma honra imensa ter você em minha vida”, escreveu ela.

A Polícia Civil já solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como homicídio e é apurado no DEIC (Departamento Estadual De Investigações Criminais) de Taubaté.

O nome da adolescente não foi divulgado pela polícia. O UOL não conseguiu identificá-la para buscar a defesa dela ou posicionamento de seus pais.