Adolescente e mulher desaparecem após tentarem atravessar rio em Ubatuba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Uma adolescente, de 14 anos, e uma mulher, de 20, desapareceram na tarde desta terça-feira (23) após tentarem atravessar um rio em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

Vítimas sumiram por volta das 13h30. As buscas são realizadas por equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Elas desapareceram no rio Puruba, na praia do Puruba.

As duas teriam sido arrastadas pela correnteza no local. A informação foi repassada por um homem que se identificou como tio da adolescente e da mulher. Ele acrescentou ainda que, após as duas serem levadas em direção ao mar, as perdeu de vista.

Vítimas seriam naturais de Embu (SP) e Taboão da Serra (SP). A informação é do GBMar.

Imagens mostram que chove no local das buscas. A ocorrência está em andamento.