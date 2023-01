Acidente no MetrôRio tem 28 vítimas até o momento

O acidente teria acontecido em uma escada rolante que dá acesso à plataforma de embarque que teria apresentado falha

Até o momento, três mulheres adultas com escoriações leves foram levadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da capital fluminense, vítimas do acidente ocorrido hoje (20) pela manhã na estação Estácio, do MetrôRio. Neste feriado, o serviço de troca de composição para as linhas 1 e 2 funciona na estação Estácio, o que explica o aumento de pessoas no local.

O acidente teria acontecido em uma escada rolante que dá acesso à plataforma de embarque que teria apresentado falha. Em nova nota, divulgada há pouco, a concessionária do MetrôRio esclareceu que “o aparelho de mobilidade foi minuciosamente inspecionado e que não houve falhas no seu funcionamento, diferentemente do que foi divulgado mais cedo. Até o momento, a informação é que passageiros tentaram usar a escada rolante de subida para descer, o que provocou tumulto e quedas. A equipe da concessionária, assim como o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), prestaram todo o atendimento e suporte aos clientes”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h30 e encaminhou duas ambulâncias para a estação. A corporação aguarda novas informações sobre outras eventuais vítimas, que podem ter sido atendidas pela segunda ambulância no local e liberadas.

A direção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da capital informou que quatro ambulâncias e duas motolâncias prestaram atendimento no local. Cerca de 25 vítimas estão sendo encaminhadas para os hospitais municipais Miguel Couto e Salgado Filho.

