Acidente entre caminhonete e van mata 13 pessoas no MT

As vítimas que estavam na van viajavam para Rondônia para tratamento de hemodiálise

Nicola Pamplona

Uma colisão entre uma van e uma SUV deixou 13 mortos em Comodoro (MT) a 677 km de Cuiabá. As 11 vítimas que estavam na van viajavam para Vilhena (RO) para tratamento de hemodiálise. As outras duas estavam no automóvel, que vinha em direção contrária.

Segundo a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 5h deste sábado (30). A van, que pertencia à Secretaria de Saúde de Comodoro, levava 12 pessoas. Uma sobreviveu e oito pacientes, dois acompanhantes e um servidor público morreram. Na SUV, havia três passageiros.

Os pacientes faziam regularmente o trajeto de 117 quilômetros entre Comodoro e Vilhena para o tratamento.

Segundo a Secretaria de Saúde de Comodoro, os pacientes mortos são João Alves Franco, José Luis da Silva, Antônio Pereira Soares, Silvalda Souza Silva, Luiz Guslinski, Geraldo Aparecido, Cenire dos Santos e Mailon Rocha.

As vítimas que acompanhavam os pacientes são Aparecida Guslinski e Elenice Fernandes de Souza. O servidor, que dirigia a van, é Elias Santos. As vítimas qque estavam na SUV são Marcio Coelho e Juliano Coelho.

A prefeitura de Comodoro decretou luto oficial de três dias. “A Administração em geral manifesta seu consternamento, somado ao sentimento de condolências e solidariedade às vítimas e aos familiares”, disse, em nota.

A tragédia gerou comoção também em redes sociais. “Um dia muito triste. Eu e minha esposa Virginia lamentamos profundamente essa tragédia. Que Deus possa dar conforto ao coração dos familiares e amigos nesse momento de luto”, escreveu o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM).

“Uma grande tristeza toma conta do nosso Estado. Pessoas lutando pela vida, a perdem na estrada. Minha solidariedade às famílias e amigos das 13 vítimas do terrível acidente”, escreveu o senador Carlos Fávaro (PSD-MT).

A Polícia Civil diz que uma equipe de perícia foi enviada ao local e que causas do acidente ainda estão sendo investigadas. “O que fica aqui é a tristeza dessa ocorrência pelas pessoas que perderam a vida aqui da nossa comunidade”, disse o delegado Ricardo Sarto.

A reportagem ainda não conseguiu contato com a Secretaria de Saúde do município.