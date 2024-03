Acidente entre caminhão e carro de passeio, acaba em quatro vítimas transportadas ao Hospital de Planaltina – DF

Elas apresentavam bastantes hematomas pelo corpo, porém conscientes e orientadas, e logo após, foram transportadas ao HRP

Ocorreu um acidente na DF 128, próximo a Fazendinha – Planaltina – DF. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, às 15h57, no dia 06 de Março de 2024, empenhando quatro viaturas.

Quando o CBMDF chegou ao local do ocorrido, se depararam com uma colisão entre um VW/UP de cor branca e um caminhão Mercedes Acello 815, também de cor branca. Todas as vítimas eram ocupantes do VW/UP, as senhoras V. M. E. de 39 anos; J. L . D. de 39 anos; M. S. D. S. de idade não informada e B. P. D. S. de 45 anos. Elas apresentavam bastantes hematomas pelo corpo, mas estavam conscientes e orientadas, e logo após, foram transportadas ao Hospital Regional de Planaltina.

O atendimento aos condutores dos veículos foi realizado no próprio local do acidente, mas, por hora, não apresentavam nenhum sinal de lesões corporais, e assim, não foi necessário serem transportados a algum ambiente hospitalar. Durante o atendimento, a via precisou ser interditada.

O local ficou aos cuidados da PMDF, com isso, não temos informações sobre a dinâmica do acidente.