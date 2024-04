Acidente de ônibus deixa ao menos quatro mortos e 32 feridos em MG

NICOLA PAMPLONA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Um acidente com um ônibus de passageiros deixou ao menos quatro mortos e 32 feridos na BR-116, em Medina (MG), no Vale do Jequitinhonha, na noite deste sábado (27). Um cachorro que estava no veículo também morreu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, alguns dos feridos estão estado grave. As vítimas foram socorridas e levadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e por ambulâncias locais para hospitais em Medina e em Itaobim (MG).

O acidente ocorreu por volta das 19h50. O ônibus, que partiu de Caruaru (PE) rumo a Campinas (SP) com 54 pessoas a bordo, perdeu o controle em uma curva, atingiu o acostamento o tombou na pista, segundo o Corpo de Bombeiros.

Três dos mortos já foram identificados: Severina Gomes de Oliveira, 70, natural do Rio de Janeiro; Mauro Sérgio da Silva, 42, de Capoeiras (PE); e Maria Amanda Menezes Silva, 29, de Águas Belas (PE).

A quarta vítima é uma mulher que ainda não foi identificada, segundo a Polícia Civil.

“A perícia esteve no local para identificar e coletar vestígios que irão subsidiar a investigação que apura a causa e as circunstâncias do acidente. Outras informações serão repassadas tão logo a ocorrência seja encerrada”, afirmou a corporação.

A reportagem entrou em contato com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para saber se o veículo estava autorizado a operar no transporte intermunicipal de passageiros e aguarda resposta.