A licitação da alegria no apagar das luzes de 2021

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, noroeste do estado do Rio com apenas 38 mil habitantes, fará no dia 27 de dezembro uma licitação com pregão presencial.

O objetivo é a aquisição de itens para grandes eventos. Entre eles, locação de tendas, trios elétricos, TVs de Led, camarim com frigobar ar condicionado, mesa, sofá, carpete, piso a prova da água iluminação para grande e pequeno porte, locação de banheiro químico (300 diárias) e o total dessa licitação é de R$ 3,2 milhões.

O pequeno município não tem nenhuma empresa deste porte para concorrer e toda essa parafernália é para o carnaval.

Há quem diga que o MPRJ está olhando com lupa o certame.