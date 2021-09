A homenagem à vida com o plantio de 200 árvores em São Paulo

A Torre Mata Atlântica tem 25 andares, abriga 104 quartos de hotel e 122 suítes privativas que contam com serviços de hotel

Empreendimento localizado no Centro da cidade de São Paulo, intitulado “Cidade Matarazzo” receberá, neste sábado, seu esperado evento de inauguração. A festividade compreenderá o Hotel Rosewood São Paulo, a Capela Santa Luzia, e o Edifício Ayahuasca (um espaço dedicado à valorização do patrimônio verde do Brasil).

Além disso, afrontando a paisagem urbana e trazendo árvores adultas para as suas lajes, foi concebido, como uma extensão vertical dos jardins do Cidade Matarazzo, a Torre Mata Atlântica, onde será realizado o início do plantio das mais de 200 árvores que compõem a fachada da obra do arquiteto francês Jean Nouvel (Pritzker Prize).

“Nesse território originalmente coberto pela Mata Atlântica, estamos replantando a mesma densidade de árvores e resgatando a biodiversidade”, revela Alexandre Allard, idealizador do empreendimento. Como ele esclarece, com a floresta vertical, objetiva-se inspirar outras iniciativas a repensar o futuro da nossa cidade. “Estamos na virada de um novo paradigma e precisamos encontrar soluções urgentes para a continuidade da vida”, completou.

O Cidade Matarazzo é, hoje, o maior projeto de reciclagem urbana na história de São Paulo. O projeto está transformando o antigo complexo do Hospital Umberto I em um empreendimento multiuso inédito.