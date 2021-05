Estados e DF começam a receber novos lotes das vacinas da Fiocruz e do Butantan, para ampliar ainda mais a campanha de vacinação

O Ministério da Saúde irá distribuir mais de 6,9 milhões de doses de vacinas contra covid-19 a partir deste sábado (1°) para todos os estados e Distrito Federal. Dessas, são 6,5 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 420 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan. Os dois imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada. Todos os estados e Distrito Federal vão receber as novas remessas em uma divisão proporcional e igualitária.

Com esse novo lote, mais grupos prioritários passam a ser atendidos: o de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, e de pessoas com deficiência permanente. Além disso, estão sendo destinadas doses para idosos entre 60 e 64 anos, trabalhadores da saúde e forças de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente da pandemia. As orientações estão no 14º informe técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).

PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE

Nessa pauta de distribuição, a vacina da Fiocruz é destinada para a primeira dose de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e idosos entre 60 e 64 anos. Já a vacina do Butantan será para a primeira e segunda dose de agentes das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas e para a segunda aplicação em trabalhadores da saúde.

A estratégia de distribuição de vacinas Covid-19 é revisada semanalmente em reuniões tripartites (governos federal, estaduais e municipais), observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: quatro semanas para a vacina do Butantan e 12 semanas para as doses da Fiocruz.

O Ministério da Saúde reforça para que a população tome a segunda dose da vacina Covid-19 mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério da Saúde está coordenando a 16ª pauta de distribuição de doses para a campanha de vacinação contra a Covod-19, iniciada no dia 18 de janeiro. Até o momento, contando com esse novo lote, já foram destinadas a todas as Unidades Federativas mais de 69,5 milhões de doses de imunizantes, com um alcance de aproximadamente 43,3 milhões de brasileiros.

Até o dia 1° de maio, mais de 42,7 milhões de doses já foram aplicadas. O andamento da vacinação no país pode ser acompanhado pela plataforma LocalizaSUS.

As informações são do Ministério da Saúde