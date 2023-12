11 policiais foram feridos por torcedores após rebaixamento do Santos

Um verdadeiro cenário de guerra tomou as ruas em volta da Vila Belmiro, localizada em Santos, litoral paulista na noite de ontem (6), e não melhorou com a chegada da manhã desta quinta-feira. Carros e ônibus foram incendiados por torcedores do Peixe, que após perder para o Fortaleza por 2 a 1, sofreu o primeiro rebaixamento de sua história.

Foram seis ônibus e quatro carros incendiados, que ficaram completamente destruídos. As ruas ficaram cheias de estilhaços de vidro, e as casas da região ficaram sem energia elétrica devido aos atos de vandalismo.

O Santos dependia apenas de si para escapar do rebaixamento. Mas a derrota para o Fortaleza, combinada com vitórias do Bahia e do Vasco fizeram com que a equipe ficasse na 17ª colocação, a primeira do Z4. Isso acontece logo no ano em que o Campeonato Brasileiro homenageia o maior ídolo santista, o Rei Pelé, que morreu em dezembro de 2022.