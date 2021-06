O contrato do Ministério da Saúde junto ao Butantan prevê um total de 100 milhões de vacinas até setembro

O Ministério da Saúde recebeu nesta segunda-feira (14) 1 milhão de vacinas da Coronavac. Do total, 226 mil foram destinadas diretamente ao estado de São Paulo. O restante será distribuído pela Saúde ainda nesta semana para o restante do país.

Até agora, mais de 47 milhões de doses da Coronavac já foram enviadas para todo o país. Em junho, a previsão é de que o laboratório entregue 5 milhões de doses ao Ministério da Saúde, com matéria-prima (IFA) importada da China.

O contrato da Saúde junto ao Butantan prevê um total de 100 milhões de vacinas até setembro.

Entenda como é feita a distribuição

As vacinas contra a covid-19 são distribuídas de acordo com as estimativas populacionais dos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 (PNO) e com base no quantitativo de doses disponibilizadas pelos laboratórios que fabricam os imunizantes a cada semana.

As informações são do Ministério da Saúde