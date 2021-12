Bolsonaro diz que aceitou convite de Putin e irá à Rússia em fevereiro

MATEUS VARGAS

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (2) ter aceitado um convite de Vladimir Putin para viajar à Rússia em 2022. “Convite está aceito, estou muito feliz, muito honrado. Abre uma janela de oportunidade”, disse Bolsonaro durante transmissão nas redes sociais.

O presidente disse que ainda não definiu quais ministros devem acompanhar a comitiva e que a viagem será em fevereiro ou março. “É um grande mercado consumidor. Vamos aprofundar esse relacionamento com a Rússia”, disse. O presidente também citou a importância dos negócios com a China.

“Vamos nos preparar para fazer dessa visita uma oportunidade de alavancarmos a nossa economia”. De acordo com informações da agência estatal russa Tass, Putin convidou Bolsonaro na quarta (1º) para uma visita e disse que o Brasil é um dos “mais importantes parceiros estratégicos” da Rússia.

Bolsonaro ainda não fez viagens oficiais ao país. O presidente russo, por sua vez, esteve no Brasil em 2019, para uma reunião do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.