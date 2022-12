Bebês prematuros do Instituto Cândida Vargas são vestidos com temas natalinos

Atividade aconteceu no setor do “Método Canguru” e contou com um momento de confraternização e a participação efetiva das mães das crianças, além da equipe multidisciplinar.

A equipe da maternidade do Instituto Cândida Vargas (ICV), em João Pessoa, vestiu os bebês prematuros com roupas de papai e mamãe Noel, na tarde desta segunda-feira (19). A atividade aconteceu no setor do “Método Canguru” e contou com um momento de confraternização entre as mães das crianças e a equipe multidisciplinar.

A ação foi realizada de forma humanizada, e sensibilizou e distraiu as mães, que viveram um momento onde a emoção do espírito natalino tomou conta de todos que fazem o Método Canguru.

“O Método Canguru tem várias etapas, que vão desde o incentivo ao aleitamento materno, participação efetiva dos pais dos bebês, além da ajuda da família junto à equipe de saúde que cuida dos recém-nascidos. Tudo isso auxilia inclusive na prevenção de infecções no bebê, que fica em um lugar denominado de Unidade de Cuidados Neonatais Canguru”, explicou Euda Aranda, médica e coordenadora do Método Canguru do ICV.

Para Nathalia Albuquerque, mãe de um recém-nascido, o sentimento é de muita alegria. “Estou muito feliz e isso que estão fazendo é emocionante, pois, além de estar sendo bem cuidada aqui na maternidade, o tratamento da equipe com os bebês é muito bom. No início eu estava um pouco nervosa, mas agora está bem melhor e vejo isso com bastante alegria”, afirmou.

De acordo com a direção da Unidade de Cuidados Neonatais Canguru do ICV, como os bebês ficam muito tempo em processo de internação no serviço, a equipe procura sempre praticar a humanização como parte da política do Método Canguru, envolvendo as mães e os pais dos recém-nascidos, o que faz com que o serviço seja referência nacional e também sirva de exemplo para várias maternidades da Paraíba.