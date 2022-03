Póbi da Laís: “Eu sempre sinto que as coisas que Arthur fala me diminuem”, desabafa a médica

A médica que diminui Douglas Silva desde sempre, fez a linha vítima

Quando sentimos a água batendo no bumbum é hora de fazer estratégias. E é isso que Laís Caldas está fazendo no ‘BBB22’. Ao ser indicada por Arthur Aguiar com o discurso que ela sempre o acusa de diversas circunstancias, a médica desabafou com Eslovênia e disse que se sente diminuída pelo ator.

“Umas coisas que ele falou ali… Eu sempre sinto que as coisas que ele fala me diminuem. Toda vez que ele se refere a mim, ele fala ‘você não sabe o que está falando’. Parece que só ele sabe. Agora ele falou ‘você fica criando coisas que não existem’”, disse a participante. Eslô, então, defendeu o Pãozinho: “Acho que ele fala isso é porque você pega uma parte, tu interpretas. Ele diz que na sua interpretação você cria”, recalculando rota e querendo ser da Disney né Eslô?

“Não é só ele que pode interpretar coisas aqui e estarem certas. Não existe certo ou errado. Se ele chama aquilo de show, se ele considera aquilo um show, então não dou show só no ao vivo”, ponderou a médica.

Mas quando ela dizia que Douglas Silva merecia um prego no pé e imitou macaco ao se referir a Natália, ela não diminuiu ninguém? Sei bem viu?

Compilado da Lais imitando um macaco para Natália, rindo da fala racista da Bárbara, mandando torpedo transfobico para Lina, falando em meter dois pregos no pé do Douglas.

Defendam ai e concorde com tudo isso!#FORALAIS #BBB22 pic.twitter.com/1SvqiqEaUO — Fran💜·🇫🇷|| ✨·🏁 (@pdpfran) March 21, 2022