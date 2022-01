Ariadna fala da situação de transfobia que sofreu de Scooby

Ariadna fala sobre a transfobia que sofreu de scooby

Ariadna Arantes contou no Twitter um caso de transfobia envolvendo Pedro Scooby

Na manhã de hoje, Ariadna Arantes foi para o Twitter e abriu sua torneirinha da verdade para falar de Linn da Quebrada e Scooby no Big Brother Brasil 22.

Ariadna contou que encontrou com Scooby em uma ocasião na Itália: “Foi exatamente o que o Scooby fez comigo em 2019 em Milão. Fez um facetime pro irmão dele e veio falar, tô com 3 traveco aqui. E na mesma hora eu falei: traveco não, eu sou uma mulher você me respeita. Claro que essa gracinha ele só fazia quando a Patroa tava dando entrevista…”

Aridna fez variados comentários sobre a edição, pois Linn da Quebrada, está no BBB e os temas da identidade trans e a transfobia estão sendo abordados no momento.

A ex-BBB e ex-No Limite ainda postou o print de uma conversa entre Rodrigo Mussi e Pedro Scooby. E Scooby deu uma aulinha de militância para o pretendente de Anitta, que disse: “Eu achava que traveco e travesti era a mesma coisa…” E Pedro Scooby rebateu: “é uma forma pejorativa de você usar o nome e o outro e o nome de fato.”

Ariadna Arantes ainda fez outros tweets e num deles pontuou que ao ouvir a pergunta se ela era trans, a resposta foi negativa, pois trans significa transição, e que ela era uma mulher!

Vamos aprender a ler/ouvir quem possui lugar de fala e se você menine, pode ajudar ensinando, explicando e desconstruindo certos conceitos errados sobre a transição e identidade de gênero, faça! Dica da Tia Kátia!