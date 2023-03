Antonia Fontenelle manda Maíra Cardi criar vergonha na cara

Gente, vocês viram que, tendo assumido um relacionamento há poucos dias com o empresário Thiago Nigro, a influenciadora Maíra Cardi publicou uma declaração de amor, afirmando que a mesma é submissa de seu atual affair, o que eu também achei um pouco precipitado, porém, quem realmente ficou revoltada com o texto foi a jornalista ANtonia Fontenelle.

Em seus stories, a loira, que estava tentando se manter longe da polêmica, não se aguentou e resolveu comentar sobre a declaração da coach de emagrecimento.

“Eu prometi pra mim que ia me abster o máximo que eu pudesse de assuntos polêmicos e coisas que não me levam a nada. Mas esse vocês vão entender porque eu vou opinar aqui. Desde cedo, várias pessoas estão me mandando a chamada de uma matéria que tem a Maíra Cardi abraçada ao novo namorado e dizendo ‘eu desejo todos os dias da minha vida ser submissa a esse homem’. Então assim, Maíra, você que impulsiona mulheres, que fala pra mulheres, que ganha milhões com mulheres, fazer uma declaração dessa é um desserviço”, iniciou a jornalista.

Logo em seguida, sem papas na língua, Fontenelle pede que Maíra crie vergonha na cara, lembrando-a que muitas mulheres em situações vulneráveis podem segui-la, e pede para que ela pare de fazer declarações absurdas, principalmente para uma pessoa que acabou de conhecer.

“Eu fico ajudando mulheres que sofrem na mão de uma porrada de macho escroto, que são submissas por ‘N’ motivos e você que, teoricamente, inspira outras mulheres, faz uma declaração dessas. A pergunta que eu me faço é: como que mulheres conseguem aportar dinheiro em uma mulher que fala uma coisa e faz outra? Uma mulher que diz inspirar outras e faz uma declaração de merd* dessa. Sem falar que conheceu o cara ontem, que assumiram o relacionamento há dez dias… Você já tem idade, Maíra, pra pensar. Devia ter vergonha na cara de fazer uma declaração dessa”, detonou a loira.

Garantindo que não é nada pessoal, a jornalista afirma que está fazendo essas críticas contra a declaração da influencer, pois atitudes como essa atrasam o andamento de seu trabalho, que é tentar fazer com que, diariamente, os responsáveis pela segurança pública ajudem mulheres a saírem de situações que as expõe a violências domésticas.

“Isso não é pessoal, tá? Isso é de mulher para mulher. De uma mulher que fica sem ganhar um real, porque eu não cobro de ninguém pra fazer isso, [que fica] todo santo dia infernizando meus amigos promotores, delegados, as pessoas que trabalham na segurança pública pra ajudarem mulheres que tomam porrada de macho escroto. Isso não é uma declaração que ajuda ninguém”, declarou.

Por fim, Antonia também ressalta o problema de Maíra ter falas como essas, sendo que a mesma tem uma grande influência sobre boa parte das mulheres do nosso país, que podem se espelhar na influenciadora.

“Tô muito put* com a senhora. Decepcionada, então, nem se diz… Você já veio no meu canal, já falou coisas terríveis, já voltou atrás e agora de novo isso. Fique sabendo, Maíra, que tem pessoas que pagam pra te seguir e não é pouco. Eu sei, você sabe, o Brasil todo sabe. Então, uma declaração dessa não ajuda ninguém, só atrapalha. Inclusive, atrapalha o meu trabalho… de mulheres que são submissas por ‘N’ motivos e aí vem uma influencer poderosa dizer que quer ser submissa de um cara que ela conheceu ontem. Me poupe, Maíra! Dá um tempo!”, finalizou a jornalista.