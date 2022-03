Ancine aprova R$ 620 milhões para investir no setor audiovisual

A aprovação também incluiu o plano anual de investimento para 2022, com R$ 400,2 milhões, com base nas ações orçamentárias previstas na Lei Orçamentária Anual

O Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, pertencente à Agência Nacional de Cinema, a Ancine, aprovou em reunião na última quarta-feira (16) um plano que prevê R$ 620 milhões em investimentos e linhas de crédito para o setor. O chamado Plano de Ação 2022 se soma aos R$ 651,2 milhões aprovados em novembro de 2021.

A aprovação também incluiu o plano anual de investimento para 2022, com R$ 400,2 milhões, com base nas ações orçamentárias previstas na Lei Orçamentária Anual. Esse montante deve ser empenhado em projetos escolhidos pela Ancine.

Além disso, as linhas de crédito estabelecidas serão executadas de acordo com a programação financeira do ano, enquanto os recursos do plano anual de investimento destinará R$ 180 milhões para o Programa de Apoio do Desenvolvimento do Cinema Brasileiro, o Prodecine; R$ 120 milhões para Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro, o Prodav; e outros R$ 100,2 milhões para o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura, o Proinfra.

A reunião do comitê gestor foi realizada na sede da Cinemateca Brasileira, e contou com o secretário especial de Cultura, Mário Frias, que presidiu a sessão, o secretário nacional do audiovisual, Felipe Cruz Pedri, além de Alex Braga, diretor-presidente da Ancine, além dos diretores Vinícius Clay e Tiago Mafra.