Alerta militar resulta na apreensão de 30 mil maços de cigarros pela PF

A ação ocorreu no contexto da Operação Hórus, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com a colaboração do Exército

A Polícia Federal apreendeu uma embarcação com cargas ilícitas de aproximadamente 30 mil maços de cigarros contrabandeados no rio Paraná, na rota Paraguai-Brasil, no último domingo (28).

A ação ocorreu no contexto da Operação Hórus, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com a colaboração do Exército.

As equipes do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado (33º BI Mec) e da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec) notaram a movimentação de embarcação pela rota, durante guarda no posto de vigilância construída no Rio Paraná, na altura do município de Guaíra.

Os militares acionaram a Polícia Federal por rádio. Porém, os tripulantes fugiram ao perceberem a aproximação dos policiais e abandonaram a embarcação às margens do rio. Duas embarcações da 15ª Bda Inf Mec prestaram apoio logístico e fizeram a escolta do material apreendido até o depósito do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) da Polícia Federal. A ocorrência contou com a cooperação de 12 militares.