30 armas de fogo são aprendidas em apartamento de luxo em Fortaleza

O detido se identificou como atirador, mas não apresentou documentação de posse das armas

Um pesado arsenal que contava com diversas armas, incluíndo uma metralhadora .30, foi apreendido na manhã desta sexta-feira (21), em Fortaleza. Um homem de 58 anos foi preso em flagrante.

As armas foram apreendidas em um apartamento de luxo, no bairro Mucuripe. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com as autoridades, o homem foi abordado em uma boca de fumo na comunidade do Saporé, no bairro Papicu. Com ele foi encontrada uma arma de fogo. Prontamente, o detido se identificou como atirador, mas não apresentou documentação de posse de armas.

O suspeito foi levado a sua suposta residência, um prédio de luxo no bairro Mucuripe, para confirmar a versão. No local, as autoridades recolheram 20 armas de fogo, carregadores e munições. Segundo a Polícia Civil, o arsenal inclui fuzis, pistolas, revólveres e espingardas e até uma metralhadora .30.









Mesmo com a apreensão, a polícia informou que parte do armamento tinha documentação. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).