3 Filósofos que revolucionaram a educação no mundo

A educação é algo que pode ser mudado por muitos profissionais de diferentes áreas. Normalmente, são os professores que querem tornar o aprendizado mais apropriado e eficaz e fazer da sociedade um lugar melhor através da educação. Matemáticos, físicos, sociólogos e filósofos. Todos eles se misturam quando o ideal da educação é o máximo, um dos maiores objetivos na vida. Com pensamentos e frases que mudam gerações.

Os filósofos são um dos mais importantes modificadores da educação, sempre tentando entender melhor como funciona o aprendizado. Estipular melhores maneiras de ensinar para que crianças, jovens e adultos se tornem pessoas melhores que possam lidar melhor com o mundo e torná-lo cada vez mais próspero e menos corrupto.

Este artigo apresenta três filósofos que não apenas mudaram a educação, mas a revolucionaram. Através de seus métodos, eles procuraram transformar e combater idéias opressivas e antiquadas.

Conheça três as mentes que revolucionaram a educação

1- Jean-Jacques Rousseau

O homem do “Contrato social”, um dos livros mais estudados em filosofia e sociologia. Em sua obra mais famosa, Rousseau afirma que o homem corrompe quando é incorporado à sociedade moderna. Ele disse que a civilização destruiu o ser “puro” que estava presente no estado da natureza. Ele prosseguiu dizendo que o homem nasce livre de “manchas” que se transformam quando ele habita o social.

Talvez fosse por isso que Jean-Jacques tinha tantos ideais de educação. Ele sabia que através dela ele poderia mudar o panorama da sociedade. Rousseau diz em suas obras que uma criança não deve ser tratada como um adulto e que cada etapa da vida tem suas próprias peculiaridades, suas características únicas e que, sabendo disso, devemos trabalhar para aprendê-las.

2- John Dewey

Um representante, ou o maior de todos, da educação pragmática. De acordo com Dewey, as idéias só são úteis se puderem ser colocadas em prática. Um ensino não vale nada se não estiver ligado à sua vida cotidiana. John queria que a educação trabalhasse o raciocínio e o pensamento crítico dos estudantes.

3- Anísio Teixeira

No Brasil, Anísio trabalhou na educação no início e meados do século XX. Ele valorizava o intelecto e se opunha ao ensino da memorização. Ele tinha como objetivo a capacidade de julgar. Ele defendia a educação livre, pública, secular e compulsória no país.

O ensino da filosofia no contexto da educação e da aprendizagem é, em síntese, um instrumento libertador que tem sucessivos efeitos transformadores, de uma sociedade que busca meios para se consolidar na ascensão, para ser sujeitos que têm um giro e uma voz. Neste sentido, o ensino do componente da filosofia na escola, é uma oportunidade de colocar como alunos provocadores aqueles que foram instruídos a se tornarem pessoas que têm uma identidade crítica, libertadora e transformadora em geral.

Assim como o Grande Mestre Paulo Freire enfatizou que a educação liberta da opressão e da ilusão da mente, a filosofia nasceu na Grécia antiga séculos antes de Cristo e foi chamada por diferentes filósofos como; Mileto, Platão, Sócrates, aos mais modernos como; Descartes, Comte, Maquiavel e muitos outros. Todos eles justificaram suas teorias libertadoras, pensamentos e contextos e se referiram a novos pensamentos que refletiam a busca incessante de poder e auto-identidade sem dominação estrangeira.

A inserção do componente instrucional da filosofia no ensino secundário demonstra a lacuna existente para a construção de um ser crítico e categórico preparado para a interação complexa na sociedade. Consequentemente, o poder transformador da filosofia no desenvolvimento da aprendizagem é evidente. Representa assim um desafio total no aprendizado, mas também um valioso sacerdócio!

Porque neste contexto “pode-se dizer que a filosofia é o mais útil de todo o conhecimento humano”. Caso queira saber mais sobre educação, acesse o portal.

