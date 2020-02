Zoo oferece serviço que ‘transforma’ ex em barata ou rato

PUBLICIDADE 

No Valentine’s Day, o Dia dos Namorados nos EUA e outros países do hemisfério norte, muitos locais se esforçam para fornecer serviços ou experiências românticos para casais apaixonados. Não é o caso do Zoológico de San Antonio, no Texas.

O zoo oferece pacotes para quem quer colocar o nome do ex, literalmente, na boca do sapo. Ou da cobra. Ou, quem sabe, de um lagarto, tartaruga ou uma das aves que moram no viveiro.

Na promoção “Cry Me A Cockroach”, que termina nesta quinta-feira (13), às 20h, amantes de coração partido podem pagar US$ 5 (cerca de R$ 21.60) para dar o nome do/da ex para uma barata que vai virar comida de um dos répteis ou aves do zoológico.

Caso a mágoa seja um pouco mais forte, o preço para dar o nome para um rato que será comido por uma cobra ou lagarto é US$ 20 (cerca de R$ 86,50).

Nos dois casos, o zoológico vai transmitir o lanchinho ao vivo pelo Facebook e mandar um certificado para quem participar.

Mas nem tudo é rancor nas promoções especiais do Zoo de San Antonio. Para os casais que ainda estiverem apaixonados, o zoológico oferece um pacote especial de visita, incluindo um jantar romântico na sexta-feira (14), o Valentine’s Day.

Even if all your exes don’t live in Texas….💔We're hosting the first-ever “Cry Me a Cockroach” event. You can name a… Posted by San Antonio Zoo on Thursday, February 6, 2020