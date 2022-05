Youtuber causa acidente aéreo para ganhar seguidores e perde licença para pilotar

As autoridades alegam que, embora ele tenha dito que só pulou do avião após a aeronave apresentar problemas técnicos, a situação foi orquestrada

O norte americano Travor Jacob, está sendo acusado de premeditar um acidente aéreo para obter visualizações no YouTube Em um vídeo publicado na sexta-feira, 24 de dezembro de 2021, ele filma o momento em que pula da aeronave que estava pilotando em Sierra Nevada, uma cordilheira na Califórnia.

O departamento de aviação dos Estados Unidos, Federal Aviation Administration (Administração Federal de Aviação) cassou a licença de Travor e ele não pode mais pilotar. As autoridades alegam que, embora ele tenha dito que só pulou do avião após a aeronave apresentar problemas técnicos, a situação foi orquestrada. Ele deveria ter tentando reiniciar o motor do avião, mas isso não foi feito pelo youtuber.

Ao ter a licença cassada, Travor decidiu gravar um novo vídeo para o canal, com a sua perspectiva sobre a perda da licença e explicando o que aconteceu. Ele também acusou a mídia de sensacionalismo.

A gravação I Crashed My Plane (Eu Bati Meu Avião), considerada irresponsável pelas autoridades, possui mais de 2,5 milhões de visualizações na plataforma.

