Vizinhos ouvem gritos e salvam gêmeas de 2 anos deixadas sozinhas em casa no litoral de SP

De acordo com a SSP do Estado de São Paulo, a mãe, de 24 anos, foi presa em flagrante por abandono de incapaz

Irmãs gêmeas de dois anos foram encontradas sozinhas na casa onde moravam, em Guarujá, no litoral de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos após as meninas começarem a gritar.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a mãe, de 24 anos, foi presa em flagrante por abandono de incapaz.

O caso foi registrado no DP Sede da cidade e seguirá sob investigação policial e do Conselho Tutelar, que foi acionado pela autoridade policial e constatou indícios do crime.

De acordo com o presidente do órgão, Ricardo Santos as gêmeas ficarão sob a guarda da avó materna, que já assinou um termo de responsabilidade.

As crianças ficaram ao menos duas horas sozinhas em casa, no bairro Jardim Enseada. Após a denúncia, os policiais chegaram ao local e constataram o abandono de incapaz.

A mãe das gêmeas teria voltado para casa horas depois e informado aos agentes de segurança que havia saído para comprar alimentos. De imediato a mulher foi encaminhada à delegacia.

Futuro das crianças

Ricardo explicou que, nesta segunda, 25, serão realizadas uma série de procedimentos para definir a guarda das meninas e o futuro da família. Ele contou que a mãe é jovem, não possui muita renda, cria as filhas sozinhas e mora em uma área de invasão. O pai delas vive no Paraná (PR).

O presidente do Conselho Tutelar pontuou não haver registros anteriores da mãe no órgão e que as crianças não apresentavam ferimentos ou indícios de que sofriam maus-tratos. Por isso, a família deve ser monitorada e receber amparo dos equipamentos de assistência social.

Abandono de incapaz

O advogado Jonathan Santos Pontes explicou que o abandono de incapaz é caracterizado quando a vítima não tem condições de se defender, como no caso das crianças que têm apenas dois anos. Ele pontua que a mãe das criança pode perder a guarda das filhas.

Com base na cena descrita, Jonathan diz a mãe faltou com deveres, pois deixou as pequenas em situação vulnerável sob risco eminente, que é quando há possibilidade de um fato indesejável acontecer, podendo até ser fatal.