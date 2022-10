Vítima de estupro desde os 4 anos pelo marido da avó relata ameaças e manipulação

O suspeito, de 63 anos, chegou a ser preso na terça-feira (18), mas foi solto horas depois

A tia da adolescente de 16 anos que foi vítima de estupros desde seus 4 anos, cometidos pelo marido da avó, contou que descobriu que a menina estava sendo abusada depois de encontrar mensagens no celular da vítima em que o homem a ameaçava. O suspeito chegou a ser preso na terça-feira (18) mas foi solto horas depois.

Depois de sentir que teria o apoio da tia, a menina decidiu contar pelo que passava. Segundo a tia, o homem manipulava a vítima desde criança, fazendo ameaças e, ao mesmo tempo, afirmando que “amava” a menina.

“Meu mundo caiu quando ela começou, pela boca dela, a falar tudo que ele fazia. Ela dizia: ‘tia eu tinha quatro anos quando ele começou. Ele falava pra mim que aquilo era certo, que era amor de pai pra filha, que tudo aquilo era a forma dele mostrar que me amava. Que eu não tinha mais ninguém, que eu só tinha ele, que eu tinha que fazer aquilo. Porque se eu não fizesse ele ia me abandonar, ia me jogar no meio da rua, eu ia passar fome, a minha avó ia morrer'”, contou a tia, reproduzindo o relato da menina.

14 anos de abusos sexuais

O caso foi descoberto e denunciado no início da semana, depois que a tia da menina encontrou no celular dela mensagens do suspeito ameaçando a vítima.

Segundo o pai, a adolescente contou que o suspeito gravava vídeos de alguns dos abusos e mandava que ela apagar os áudios enviados por ele.

O crime acontecia dentro da casa onde ela morava, com o suspeito e a avó, que sabia dos estupros. O suspeito, de 63 anos, chegou a ser preso nessa terça-feira (18), no bairro Jardim Europa, na Zona Sudeste de Teresina, mas foi solto horas depois.

Nesta quarta-feira (19), familiares e amigos da adolescente realizaram um protesto no bairro Jardim Europa, Zona Sudeste de Teresina. A caminhada saiu da casa da família da vítima, parou no 21º Distrito Policial e seguiu até a residência onde os abusos aconteciam.

Ameaças por telefone

A tia da adolescente contou que, nas últimas semanas, a menina começou a apresentar sintomas de forte ansiedade e depressão, e a adoecer. A situação a deixou desconfiada, e por isso ela decidiu investigar o celular da adolescente. A desconfiança se confirmou ao encontrar as mensagens dela com o marido da avó.

“Na semana em que a gente descobriu ela ficou doente. ela começou com desmaios, a passar mal, adoecendo o tempo todo… Pensei: ‘essa menina não tá com ansiedade, com depressão por nada. Tudo nessa vida tem motivo’. E quando peguei o celular dela, fui ler todas as conversas, e cheguei na conversa dele”, contou.

Nas conversas, o marido da avó fazia ameaças por áudios. “O primeiro áudio que eu ouvi já foi em tom de ameaça. Ele ameaçando ela, dizendo: ‘Olha, tu sabe, se tu abrir a boca, vai sobrar pra nós três’, e no segundo áudio, ele super irritado”.

Em uma das gravações, o homem ordena que a adolescente apague os registros da última conversa entre os dois.

“Não me responda nada, não quero saber de reposta de nada não. Só ouça isso aí, guarde com você, não fale pra ninguém, apague tudo, só você fica sabendo do conteúdo dessa última conversa que nós tivemos”, diz o suspeito na mensagem.

Ciúmes

A menina morava com a avó e o suspeito e os abusos duraram até ela completar 15 anos, ou seja, pararam há cerca de um ano. Nessa época, ela deixou a casa da avó e foi morar com o pai.

Segundo o pai da menina, o suspeito continuou a exercer influência sobre ela, e demonstrava sentir ciúmes dela. Ele contou que, certa vez, o homem obrigou a menina a terminar um namoro, mesmo depois que o pai havia autorizado o relacionamento.

“Quando ela começou a morar comigo, gerou um certo ciúme dele, porque ele percebeu que estava perdendo a autoridade sobre ela”, contou.

Ainda de acordo com o pai da vítima, a avó dela, esposa do suspeito, sabia dos abusos e, além de não ter denunciado, demonstrava sentir ciúmes da neta com o marido.

“Ela confessou que a avó tinha conhecimento e cobrava ciúme com o avô, com o marido. O mundo moderno, como o que vivemos hoje, ainda tem pessoas que não têm a capacidade de denunciar fatos monstruosos, de abuso sexual, que é uma coisa abominável”, disse o pai.



O caso está sob investigação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

