Vingança: noiva traída na véspera do casamento se casa com o ex da rival

Uma história inusitada acabou viralizando nas redes sociais. Uma mulher ficou noiva após três anos de relacionamento. No entanto, às vésperas do casamento, o noivo dela viajou cerca de 300 quilômetro para encontrar uma mulher que ele havia conhecido no Facebook.

Jade Purvis descobriu que a mulher com quem o noivo foi se encontrar também havia traído um namorado, com quem estava há cinco anos. Jade e Kyle iniciaram uma conversa e, com o tempo, desenvolveram afinidade. Posteriormente, o rapaz decidiu viajar os mesmos 300km para conhecer Jade.

“O namorado dela e eu decidimos nos vingar. Ele dirigiu 300 quilômetros para me ver. E não foi embora. Isso foi há sete anos. Estamos casados há quatro. Acho que ganhamos”, disse ela no vídeo, visto mais de 900 mil vezes.

Já o relacionamento do ex com a “outra” acabou tendo um fim.

Na postagem, Jade ainda compartilhou uma foto em que aparece beijando o marido no dia do casamento, em uma igreja escocesa.

Em outro vídeo, Jade esclareceu que foi a própria mulher com quem o ex-noivo a traiu que a procurou e o expôs. Jade disse que no início tinha até uma relação amigável com a rival, mas, depois, apaixonou-se pelo ex-namorado dela.