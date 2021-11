Vila do Chaves é reproduzida em pousada de SC

A ideia é do fã do programa e empresário, Thiago Nascimento, de 37 anos. Ele resolveu fazer uma réplica dentro do estabelecimento de hospedagem

Na Grande Florianópolis, uma pousada de Garopaba se reinventou e conseguiu fazer uma reprodução da vila do seriado mexicano Chaves. A novidade virou atração na região e agora, além de turistas, também atrai visitantes.

A ideia é do fã do programa e empresário, Thiago Nascimento, de 37 anos. Ele resolveu fazer uma réplica dentro do estabelecimento de hospedagem.

A vila do Chaves combinou com a pousada, que já era decorada com a cultura mexicana, “Comecei com o tema mexicano. Daí, pesquisando na internet algumas decorações, encontrei uns bonecos de resina, o Quico e o Chaves”, disse Thiago ao g1.

Foto: Recanto La Ballena/Divulgação

“Isso mexeu muito comigo porque eu me lembrei do tempo do colégio, quando eu vinha e corria para assistir ao Chaves. Acabei vivendo esse momento de novo”, relatou o empresário.

“Até agora a gente não conseguiu retomar a nossa rotina. Está sendo muito legal, muito gratificante”, disse o empresário sobre a grande procura para ver a vila do Chaves na pousada.