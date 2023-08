Vídeo: Voo enfrenta turbulência e deixa passageiros em pânico na Espanha

O voo em questão partiu de Alicante, situada no sul da Espanha, com destino à ilha do Mediterrâneo, Maiorca

No último domingo (27), um voo que se aproximava da ilha espanhola de Maiorca, enfrentou uma turbulência severa que levou os passageiros a um estado de pânico. A região da ilha estava sendo afetada por uma tempestade intensa, o que resultou em momentos de grande agitação a bordo da aeronave. O voo em questão partiu de Alicante, situada no sul da Espanha, com destino à ilha do Mediterrâneo, Maiorca. Porém, a trajetória do avião se cruzou com a tempestade em curso, causando um impacto considerável. Leia também Saldo líquido de emprego formal é positivo em 142.702 vagas em julho, revela Caged

Dólar oscila de olho em dados locais e do exterior Vídeos capturados durante o episódio mostram a aeronave sendo abalada vigorosamente, com objetos caindo dos compartimentos de bagagem e passageiros agarrando-se firmemente às suas poltronas. Gritos de apreensão também são audíveis ao fundo, refletindo o nervosismo a bordo. Após não conseguir efetuar o pouso planejado no aeroporto de destino, o avião deu duas voltas ao redor da ilha antes de o piloto tomar a decisão de retornar a Alicante, como indicou Estela Ortis, uma dançarina e acrobata, em uma postagem no Instagram. O voo, que originalmente tinha duração prevista de 40 minutos, acabou estendendo-se para mais de duas horas. O nordeste da Espanha, incluindo Maiorca, enfrentou ventos fortes e chuvas torrenciais em meio à tempestade, levando a cancelamentos de voos e operações de resgate.