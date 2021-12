VÍDEO: vacas são abatidas por populares após acidente

No vídeo, homens e mulheres de todas as idades aparecem com facões para cortar os bovinos que ainda estavam na carroceria do caminhão tombado

Na última terça-feira (14), um trem carregado com soja colidiu com um caminhão de transporte animal no município de Pinto, Argentina. Após o acidente, cenas do abate clandestino de vacas que eram carregadas viralizaram e chocaram quem assistiu.

Confira o vídeo.

No vídeo, homens e mulheres de todas as idades aparecem com facões para cortar os bovinos que ainda estavam na carroceria do caminhão tombado.

De acordo com o site El Liberal, os moradores foram flagrados andando pelas ruas ensanguentados e carregando carne em caixas, sacolas e nas costas.

O maquinista do trem e o motorista do caminhão foram encaminhados para o hospital com ferimentos leves e não correm risco de morte.

O caso será analisado pela 17ª Esquadra de Polícia de Pinto. Além de desrespeitar as normas sanitárias para abate de bovinos, os moradores cometeram crime de maus tratos aos animais.