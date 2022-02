Vídeo: Ucraniano tira bomba da estrada enquanto fumava um cigarro

Imagens do momento foram divulgadas na mídia ucraniana e viralizaram; o homem carregou a bomba até área de floresta

Corajoso! Um ucraniano destemido removeu uma mina terrestre de uma ponte com as próprias mãos enquanto fumava casualmente seu cigarro. As imagens foram divulgadas pela mídia da Ucrânia e viralizaram nas redes.

Segundo a mídia local, o homem não identificado, que estava na cidade portuária de Berdyansk, no Sudeste da Ucrânia, não quis esperar as unidades de eliminação de bombas.

No vídeo de 38 segundos, ele, vestido apenas com jeans e um casaco preto, caminha cuidadosamente, com a mina terrestre nas mãos, aparentemente depois de encontrá-la na estrada.

Ele leva o dispositivo – que, ao menos no vídeo, não detonou – para uma área de floresta às margens. A pessoa que registrou o momento chegou a rir da situação.