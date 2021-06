Vídeo: surfista é morto a tiros durante discussão em SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte da discussão. Nas imagens, dois homens armados e com distintivos da Polícia Civil tentam prender Maycon

No último sábado (5), um surfista de 32 anos morreu após ser baleado durante uma discussão, no Guarujá (SP). A vítima foi identificada como Maycon Almeida de Azevedo.

Amigos da vítima tentaram de todas as formas impedir a prisão do surfista. De acordo com uma testemunha, o grupo de amigos foi a uma lanchonete depois de surfar e, na sequência, uma pessoa pegou em seu braço falando “já era, perdeu”.

Os dois homens armados se diziam policiais e apresentaram um distintivo da Polícia Civil, mas a testemunha não acreditou, assim como Maycon. Confira o vídeo de parte da discussão.

A mesma testemunha afirmou que ouviu disparos de arma de fogo e percebeu que Maycon tinha sido atingido no peito. Os dois homens que se diziam policiais fugiram de carro após ação.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como homicídio simples e que a Polícia Civil investiga o caso.