VÍDEO: sucuri fica presa em galhos após devorar animal

A cobra foi encontrada durante uma fiscalização da PMA que visa a prevenção à pesca predatória no município

Na tarde de segunda-feira (2), uma sucuri de aproximadamente 5 metros precisou ser resgatada pela Polícia Militar Ambiental (PMA), após ficar presa entre galhos de uma árvore às margens do rio Iguatemi (MS).

A cobra se alimentou com uma presa grande e ficou presa por conta do tamanho do alimento. Confira o vídeo abaixo.

Conforme a PMA, os agentes cortaram parte do galho e a cobra conseguiu sair nadando do local. A serpente não apresentava nenhum tipo de ferimento, mas não conseguiu submergir por causa do tamanho do alimento.

