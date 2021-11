VÍDEO: presidente de asilo agride idosos

Uma cuidadora também denunciou Suely. A funcionária preferiu não se identificar, mas contou que a presidente do lar teria proibido uma idosa de receber tratamento psiquiátrico para “controle de demência não identificada e transtorno bipolar”

Em Campo Grande, a presidente do lar para idosos Casa do Aconchego, Suely Gomes dos Santos, foi flagrada por câmeras de segurança agredindo fisicamente e ofendendo verbalmente moradores do local.

O lar para idosos tem convênio e recebe repasses financeiros da prefeitura. Os vídeos foram obtidos pelo ex-enfermeiro e ex-responsável técnico do asilo, Mariomar Alberto Alves da Silva. Ele denunciou o caso ao Ministério Público e à Polícia Civil.

O funcionário afirmou que Suely não possui tato e aptidão para lidar com idosos, sobretudo com aqueles que possuem patologias de ordem mental e/ou neurológica, tendo a requerida comportamento explosivo que os assusta e os amedronta”.

Uma cuidadora também denunciou Suely. A funcionária preferiu não se identificar, mas contou que a presidente do lar teria proibido uma idosa de receber tratamento psiquiátrico para “controle de demência não identificada e transtorno bipolar”.

Em reposta ao g1, o advogada da investigada, Alex Santos, afirmou que as denúncias são “tendenciosas e com grande grau de má-fé”. “Estamos alinhados para descredibilizar essas denúncias feitas baseadas em má-fé de dois funcionários da gestão anterior e que foram demitidos. Não tive acesso aos vídeos e tenho certeza que não depõem contra minha cliente”, afirmou.