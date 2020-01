Vídeo: Porco é colocado em bungee jump e revolta internautas

PUBLICIDADE 

Em comemoração ao ano-novo Chinês, um porco foi forçado a saltar de bungee jump no parque de diversões Meixin Red Wine, na China. Segundo o jornal New York Post, após ser colocado no brinquedo, o animal foi levado para um matadouro.

A ação foi registrada e, durante o vídeo, é possível ver que o porco, de cerca de 50 kg, foi forçado a saltar de bungee jump a uma altura de 67 metros. O caso repercutiu mundialmente e ativistas dos direitos dos animais reivindicaram a ação. Veja o vídeo:

O jornal americano afirma que o ato era uma comemoração no ano-novo Chinês mas, em entrevista ao jornal Beijing News, um representante do parque de diversões negou a acusação de crueldade e disse que o caso se tratava de um experimento.

Com a atitude, ativistas e internautas condenaram a ação. A organização de defesa dos animais, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) também se posicionou sobre o episódio. “Um salto de bungee jump é uma experiência assustadora, mesmo para os humanos que consentem. Imagine o terror de ser forçado pelas pernas e jogado de uma plataforma alta”, disse Jason Baker, vice-presidente sênior de campanhas internacionais da organização.

Mesmo com toda a repercussão, os tribunais chineses não reconhecem a crueldade animal como crime.