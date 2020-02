Vídeo: policiais agridem mulher durante comemorações de Iemanjá

PUBLICIDADE 

Desde o último domingo (2) imagens de uma mulher sendo empurrada por um policial durante as comemorações de Iemanjá em Salvador estão movimentando as redes sociais. No vídeo, um batalhão da corporação se aproxima de uma menina que está sentada no chão e uma outra mulher levanta e fica na frente dos policiais.

Sem fazer nenhum gesto, a jovem leva um tapa na cara e cai em cocos que estavam espalhados pelo chão. Com a atitude, a menina que estava no chão e mais outras mulheres se levantam. O policial diz, então que “você está errada, a gente é polícia, respeite”. As meninas, então, se abraçam e os policiais deixam o local. Veja o vídeo:

Em entrevista à TV Bahia, o comandante de Policiamento Especializado (CPE), coronel Humberto Sturaro, disse que a atitude é “lamentável”. “Em primeira mão, gostaria de pedir desculpas à sociedade por esses fatos, isolados. A nossa força, Ricardo, o nosso respeito pela sociedade, e o respeito que a gente tem pelo nosso trabalho é através da nossa legalidade de nossas ações. Não da truculência, não da arbitrariedade. Nós temos um regulamento de disciplina forte, e é ele que nós utilizamos nesses momentos”, disse Sturaro.