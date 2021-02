Vídeo: pastor quebra oferendas do Candomblé ‘em nome de Jesus’

PUBLICIDADE

O pastor Gledson Lima, da Igreja Tenda dos Milagres, gravou um vídeo e postou nas redes sociais em que aparece destruindo oferendas do Candomblé. Devido a isso, o babalorixá Natan de Oxaguiã registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) contra o religioso, na quarta-feira (10).

Nas imagens, enquanto quebra as peças do ritual religioso, o pastor diz: “quebrando uma maldição” em “nome de Deus e de Jesus”. Ao final do vídeo, Gledson convida as pessoas para frequentarem um culto de sua igreja.

Segundo o jornal Extra, as peças foram colocadas em oferenda a Maria Mulambo, na manhã do domingo (7), em uma área descampada, no alto de uma colina em Belford Roxo, na Baixada Fluminense-RJ.

Após tomar conhecimento do vídeo, na terça-feira (9) o babalorixá Natan procurou o pastor e o questionou sobre o corrido. Gledson contou que “ficou incomodado” porque a oferenda “estava próxima da entrada do seu sítio”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pai de santo disse que refez o trajeto entre o ponto da oferenda e a entrada da propriedade do pastor e que verificou que a distância era de cerca de meio quilômetro.

O babalorixá enfatiza que a atitude do pastor pode influenciar negativamente outras pessoas que não conhecem a religião de matriz africana.