VÍDEO: participante de assalto é Araçatuba é baleado ao lado de reféns

As imagens mostram o criminoso caindo ao lado de dois reféns

Uma câmera de segurança gravou o momento em que um bandido foi atingido por um tiro durante o mega-assalto a agências bancárias de Araçatuba (SP). As imagens mostram o criminoso caindo ao lado de dois reféns.

Confira o vídeo

Na madrugada do dia 30 de agosto, homens fortemente armados atacaram agências bancárias na cidade de Araçatuba, em São Paulo. Na ocasião dois suspeitos foram mortos.

Antes da fuga, os criminosos armaram explosivos nas ruas e uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar de São Paulo (PMSP) conseguiu desativar os artefatos.

De acordo com a PM, a interdição ao centro da cidade só deve acabar após a remoção de todos os explosivos. Um caminhão foi deixado pelos bandidos na região. O veículo também será averiguado.

Mortos e reféns

Segundo relato de moradores nas redes sociais, após o ataque ao banco e troca de tiros com a polícia, pedestres e motoristas foram abordados e feitos reféns. Em vídeos, é possível ver moradores da cidade amarrados em carros sendo feitos de “escudo humano” para a fuga da quadrilha.

Dois suspeitos foram presos e, de acordo com a PM, três pessoas morreram. Um bandido que trocou tiro com a polícia em uma zona rural, um homem que filmou a ação do grupo e outra vítima que os policiais ainda não sabem se era um refém ou morador da região