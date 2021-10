VÍDEO: mulher é arremessada de veículo durante assalto

A vítima foi ajudada por um motorista que passava pelo local. A mulher ficou bastante machucada, mas não corre risco de vida

Em São Paulo, câmeras de segurança flagram a ação de bandidos que roubaram o carro de uma mulher e a arremessaram para fora do veículo.

A mulher tentou resistir à ação dos bandidos, mas foi arremessada para fora do carro. A vitima ficou no meio da rua e os criminosos fugiram com o veículo.

A vítima foi ajudada por um motorista que passava pelo local. A mulher ficou bastante machucada, mas não corre risco de vida.

