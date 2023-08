Vídeo: Mulher destrói farmácia em SC por causa de colírio

Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver ela depredando o local até a chegada da Polícia Militar, que a conduziu até a delegacia

Na última segunda-feira (7), uma mulher foi presa por destruir a farmácia municipal de Penha, em Santa Catarina. Ela foi informada pela funcionária do estabelecimento de que não poderia retirar a quantidade desejada de colírio, e acabou se irritando.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Penha, a mulher foi até a farmácia municipal em busca da retirada de dois frascos de colírio – medicações provenientes do Estado – sendo um de cada remédio. Porém, ela alegou que a retirada seria de dois frascos de cada, o que foi negado pela equipe farmacêutica após consulta ao sistema.

“Após a negativa, funcionários da farmácia informaram que a paciente ficou extremamente agressiva, revirando todo o local, destruindo móveis, computadores, filtros d’água e demais itens, além de agredir funcionários”, informou a Secretaria de Saúde.

Na imagem das câmeras de segurança do local, é possível ver que a mulher aparece sentada em uma cadeira falando com a funcionária da unidade. Pouco tempo depois, se levanta e começa a jogar ao chão todos os objetos que estavam no balcão à sua frente.

É possível ver ela depredando o local até a chegada da Polícia Militar, que a prende e a conduzi até a delegacia.

“A Procuradoria Jurídica foi informada para que o prejuízo seja calculado e as medidas cabíveis sejam tomadas. A Prefeitura de Penha repudia veementemente o ato de vandalismo e depredação de patrimônio público e lamenta o ocorrido”, afirmou a administração municipal por meio de nota.