VÍDEO: motociclista morre após colidir com carro

Na tarde de domingo (12), um motociclista de 26 anos morreu após ser atingido por um carro e girar sobre o veículo em uma rotatória no centro de Goianésia (GO).

Confira o vídeo do acidente.

Nas imagens é possível perceber que , após bater na moto, o carro chegou a perder o controle e colidir contra um poste.

De acordo com os Bombeiros, uma equipe chegou a ser acionada para socorrer o motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já o motorista do carro, de 24 anos, não apresentava lesões aparentes.