Vídeo mostra mototaxista se esquivando de disparo durante assalto em Salvador

O tiro não atingiu a cabeça do trabalhador, que se esquivou e escapou ileso do assalto

Durante um assalto na Rua Manoel Drumond, no bairro da Caixa D’água, em Salvador, na tarde de segunda-feira (25), um homem disparou contra um mototaxista. Na manhã desta terça (26), o suspeito do crime ainda não havia sido identificado e preso.

A situação foi registrada por um morador do local. As imagens mostram o momento em que o suspeito abordou o mototaxista, que reagiu ao receber voz de assalto.

Em seguida, o suspeito atirou contra o trabalhador, que se abaixou e conseguiu escapar ileso. O assaltante então fugiu do local rapidamente.

De acordo com os moradores, o mototaxista não reside no bairro e provavelmente estava no local a trabalho. Sem se identificar, por medo de represálias, um deles comentou a situação.