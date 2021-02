Vídeo mostra idoso sendo atropelado por carro desgovernado

PUBLICIDADE

Um idoso, de 67 anos, foi atropelado por um carro desgovernado, na tarde desse domingo (31). No momento do acidente, a vítima transitava em uma calçada com a esposa, em Maracanaú, na Grande Fortaleza-CE. Motorista foi autuado por dirigir sob influência de bebida alcoólica.

Uma câmera de segurança flagrou a colisão. O casal retornava de um supermercado próximo de casa, quando o carro desgovernado sobe a calçada e bate no homem. Na sequência, ele é atingido na perna e cai na calçada.

Segundo a Polícia Militar, o idoso sofreu uma lesão na perna e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) que o encaminhou a um hospital. Ele recebeu alta ainda neste domingo (31) e passa bem.

O motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Além de conduzir automóvel sob influência de álcool.