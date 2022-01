Vídeo: Minicarro de brinquedo é apreendido por circular nas ruas de Itapoá

O minicarro foi guinchado por não oferecer condições de segurança, não possuir documentação necessária e dirigido por pessoa não habilitada, no caso, uma criança

Um Fusca conversível infantil, que transitava pelas ruas de Itapoá, Norte de Santa Catarina, foi apreendido pela Polícia Militar, já que a réplica usa motor de verdade.

O miniveículo apreendido no sábado (1º) transporta até duas pessoas e é destinado a lazer. A velocidade pode atingir até 45 km/h e só deve ser usado em propriedade particular.

De acordo com a PM, o brinquedo é de uma criança de 7 anos, filha de Simone Franca. A família já havia sido orientada a não transitar na rua com o veículo infantil. Além da menina, o pai dela estava no carrinho.

O minicarro foi guinchado por não oferecer condições de segurança, não possuir documentação necessária e dirigido por pessoa não habilitada, no caso, a criança. O pai vai responder criminalmente por entregar o veículo a condutor não habilitado e menor de idade.

A família contesta a afirmação de que teria sido orientada previamente a não transitar com o veículo em via pública.

Conforme diz a mãe, o carrinho foi comprado no ano passado e que a família não sabia que era necessário uma autorização especial para andar com o veículo na rua, entre os outros carros. A mulher chegou a apresentar uma nota fiscal do brinquedo para tentar retirá-lo da delegacia. O veículo, segundo ela, funciona com um motor de 40 cilindradas, é movido a gasolina e custou R$ 12,5 mil.

Na segunda-feira (3), Simone contou que foi até a delegacia ver se era possível retirar. Com o fórum da cidade fechado, o veículo permanece retido. A família resolveu retornar para casa, de onde vai acionar um advogado.