Vídeo: labrador é resgatado pelos bombeiros com a cabeça presa em uma parede

Um labrador foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros na última segunda-feira (9), nem Bertioga, São Paulo após ficar com a cabeça presa dentro de um cano. De acordo com os bombeiros, o animal ainda é um filhote e, apesar do susto, não ficou ferido.

De acordo com as autoridades, quando chegaram ao local, por volta das 13h, confirmaram que era um cachorro e que estava preso pela cabeça em um cano de água.

O cãozinho se chama Marley e tem apenas quatro meses. Após 10 minutos, Marley foi retirado e entregue ao proprietário. Segundo os bombeiros, eles lavaram e hidrataram o cachorro, que não ficou ferido.

O proprietário tinha tentado por várias vezes tirar o animal, que nervoso, ficava cada vez mais preso no cano. Os bombeiros cobriram o animal e quebraram o muro, para conseguir retirá-lo de lá.