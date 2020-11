Vídeo: Jovem flagra suspeito de importunação sexual dentro de ônibus

PUBLICIDADE

A vendedora Ingrid Silva Calomino, de 21 anos, flagrou o momento em que um homem sentado no fundo de um ônibus passa uma das mãos sobre ela. O caso de importunação sexual ocorreu em Praia Grande, no litoral paulista, nessa quarta-feira (4), quando a vítima seguia para o trabalho. De acordo com a queixa, registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), havia mais gente no transporte. As informações são do G1.

De acordo com o relato de Ingrid, o suspeito, que aparente ser idoso, começou a passar as mãos no cabelo dela. Em seguida, ela relatou ao Portal G1 que jogou o cabelo para a frente do corpo. No entanto, o homem continuou com as investidas e passou a tocar a lateral do corpo da jovem e o seio dela.

Ingrid reagiu sacando o celular para filmar a ação do suspeito. Pelo registro, é possível ver o homem encostar na jovem. Ao perceber que está sendo filmado, ele recua.

Ela repudiou a ação do idoso e o repreendeu. Apesar de outros passageiros terem presenciado a cena, Ingrid conta que ninguém a apoiou.

“Falei que ele era um assediador, que tinha gravado. Ele começou a dizer que só estava apoiando a mão dele. Mas, encostou no meu seio”, relatou a jovem. Logo em seguida, ela desceu do ônibus e foi correndo para o local de trabalho onde chegou aos prantos.

O caso foi registrado na DDM de Praia Grande-SP como importunação sexual e deve ser investigado. A Polícia Civil irá analisar as imagens para identificar o suspeito.