VÍDEO: jacaré entra em piscina de clube privado

Em Manaus (AM), um jacaré decidiu se refrescar na piscina de um clube privado da cidade. O réptil nadou por alguns minutos e foi flagrado por quem frequentava o local.

De acordo com funcionários do clube, um associado foi usar a piscina do clube e viu um jacaré na borda. Imediatamente, ele avisou a portaria que acionou o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros informaram que o animal está saudável. O jacaré foi retirado da piscina e devolvido para um Igarapé, seu habitat natural, que fica perto do clube.