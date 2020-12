Vídeo: idosa atropela funcionário em mercado após passar mal e perder controle do carro

PUBLICIDADE

As câmeras de monitoramento de um varejo flagraram o momento em que um carro invade o estabelecimento e atropela um funcionário do local. De acordo com a Polícia Civil, o veículo era conduzido por uma idosa que teria passado mal ao volante e perdido o controle da direção. O caso ocorreu no sábado (5).

O acidente foi registrado em Franca-SP. A idosa foi socorrida e encaminhada a um hospital particular. Aos policiais, ela afirmou que confundiu os pedais do carro. O funcionário do local, que foi atingido pelo veículo, também foi socorrido com ferimentos leves.