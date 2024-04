Vídeo: homens brigam com pedaços de pau e motoserra em GO

No município de Jataí, no sudoeste goiano, três homens foram vistos em uma briga utilizando pedaços de pau e uma motosserra.

Durante uma ida ao supermercado, dois dos homens acusaram o terceiro de ser o responsável pelo crime. A situação se acirrou quando os três se encontraram novamente na última segunda-feira (15), dando início a uma nova briga.

O suspeito do furto retornou para casa e voltou armado com uma motosserra, ameaçando os outros dois indivíduos no meio da rua. Em resposta, os homens agarraram pedaços de madeira para se defender. Todo o incidente foi registrado em vídeo e só chegou ao fim quando a mãe de um dos envolvidos interveio, pedindo o fim da briga.

Os três homens foram conduzidos à delegacia local, onde o homem que portava a motosserra optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. Os objetos utilizados na briga foram apreendidos como parte da investigação em curso.